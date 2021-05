Hamas | Abbiamo sparato 130 razzi su Tel Aviv

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021) “Come promesso,sferrato un attacco contro Tellanciato 130in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza”. Lo annuncia l’ala militare di, brigate Ezzedin al-Kassam. Si tratta di un edificio di almeno 12 piani è stato colpito durante gli attacchi israeliani in un quartiere residenziale di Gaza City. Lo riferiscono anche i media israeliani secondo cui la struttura è collassata a terra. Per la stessa fonte prima dell’attacco i residenti erano stati avvisati più volte di lasciare il palazzo. “Nel palazzo - secondo il portavoce militare Hidai Zilberman - c’erano comandi di organizzazioni terroristiche”. Non si hanno altre notizie al momento.