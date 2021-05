Guardiola nella storia: 31 trofei da allenatore. E ora il sogno Champions (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester City ha vinto la Premier League 2020/21: si tratta del 31esimo trofeo per Pep Guardiola da allenatore Il Manchester City ha vinto la Premier League 2020/21. Si tratta del 31esimo trofeo per Pep Guardiola nella sua carriera da allenatore, iniziata nel 2007 alla guida del Barcellona B. Il tecnico spagnolo ha vinto ovunque: in Spagna con i blaugrana, in Germania con il Bayern Monaco e infine in Inghilterra con i Cityzens. Tre volte campione d’Inghilterra, decimo premio da quando è sulla panchina del City. Ma il palmares personale di Guardiola può ampliarsi sabato 29 maggio, quando si disputerà la finale di Champions League contro il Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester City ha vinto la Premier League 2020/21: si tratta del 31esimo trofeo per PepdaIl Manchester City ha vinto la Premier League 2020/21. Si tratta del 31esimo trofeo per Pepsua carriera da, iniziata nel 2007 alla guida del Barcellona B. Il tecnico spagnolo ha vinto ovunque: in Spagna con i blaugrana, in Germania con il Bayern Monaco e infine in Inghilterra con i Cityzens. Tre volte campione d’Inghilterra, decimo premio da quando è sulla panchina del City. Ma il palmares personale dipuò ampliarsi sabato 29 maggio, quando si disputerà la finale diLeague contro il Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GPaoloCarboni : RT @alexfrosio: Tre campionati in 4 anni nella lega più competitiva al mondo, ma se non vince la Champions ha fallito. Ok (Onore al miglior… - CMercatoNews : ??Il #ManchesterCity è Campione d'Inghilterra per la settima volta nella sua storia ??#Guardiola conquista la sua… - filicecche : @Dulafive @_LuigiJMC “Si guardiola bravino coi fanstastiliardi del city, ma lo vorrei vedere a vincere 5 campionati… - cmercatoweb : ??Il #ManchesterCity è Campione d'Inghilterra per la settima volta nella sua storia ??#Guardiola conquista la sua… - nico_bastone : Il #ManchesterCity si è laureato campione d’Inghilterra per la settima volta nella sua storia. Pep #Guardiola ha vi… -