Gotti: “Troppi regali, commessi errori grossolani” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti ha parlato a Sky dopo il 5-1 subito dal Napoli al Maradona. Queste le sue parole: “Oggi un Napoli in grande condizione psico-fisica ha incontrato una squadra, la nostra, che al contrario era in grande difficoltà dal punto di vista fisico a causa delle assenze che si sono accumulate nel tempo. Alcuni dei giocatori sono scesi in campo in cattive condizioni, le quali normalmente non consentirebbero l’impiego, perciò ringrazio tutti quelli che hanno risposto presente ma in campo abbiamo avuto delle difficoltà e si è visto. Fin da subito abbiamo sbagliato tanto, abbiamo fatto errori grossolani e in questo momento abbiamo grossi problemi a dare profondità al gioco. Abbiamo cercato di proporre un’uscita un po’ più ragionata ma questa sera abbiamo commesso tanti grandi errori”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il tecnico dell’Udinese, Lucaha parlato a Sky dopo il 5-1 subito dal Napoli al Maradona. Queste le sue parole: “Oggi un Napoli in grande condizione psico-fisica ha incontrato una squadra, la nostra, che al contrario era in grande difficoltà dal punto di vista fisico a causa delle assenze che si sono accumulate nel tempo. Alcuni dei giocatori sono scesi in campo in cattive condizioni, le quali normalmente non consentirebbero l’impiego, perciò ringrazio tutti quelli che hanno risposto presente ma in campo abbiamo avuto delle difficoltà e si è visto. Fin da subito abbiamo sbagliato tanto, abbiamo fattoe in questo momento abbiamo grossi problemi a dare profondità al gioco. Abbiamo cercato di proporre un’uscita un po’ più ragionata ma questa sera abbiamo commesso tanti grandi”. Foto: Twitter ...

