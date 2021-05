Giro d' Ammiraglia - Il bimbo Ponomar | ragazzo in un corpo da granatiere

Advertising

eri_skato : RT @Cicloweb_it: Giro d’Ammiraglia - @NATNAELTESFATS1 e la #SacraSindone - Seconda puntata del diario dal #Giro di @GiovanniEllena, ds @And… - GiovanniEllena : RT @Cicloweb_it: Giro d’Ammiraglia - “Tranquillo, noi ti abbiamo visto” - Terza puntata del diario dal #Giro di @GiovanniEllena, ds @Andron… - Cicloweb_it : Giro d’Ammiraglia - “Tranquillo, noi ti abbiamo visto” - Terza puntata del diario dal #Giro di @GiovanniEllena, ds… - Cicloweb_it : Giro d’Ammiraglia - @NATNAELTESFATS1 e la #SacraSindone - Seconda puntata del diario dal #Giro di @GiovanniEllena,… - Cicloweb_it : Giro d’Ammiraglia - E pensare che avrei dovuto stare in Ungheria… - Prima puntata del diario dal #Giro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Ammiraglia

Sport Fanpage

Sarebbe stato il mio tredicesimoin, ma il destino aveva deciso che il mio lavoro sarebbe stato altrove, per la precisione in Ungheria ed in Francia, perché la mia squadra, l'Androni -...Sarebbe stato il mio tredicesimoin, ma il destino aveva deciso che il mio lavoro sarebbe stato altrove, per la precisione in Ungheria ed in Francia, perché la mia squadra, l'Androni -...Quarta puntata del diario dal Giro di Giovanni Ellena, direttore sportivo dell’Androni-Sidermec: quanta tensione per la pioggia, ma poi bravissimi i nostri attaccanti. E per consolare Pellaud è bastat ...Tra quelli che sono in carovana e quelli appoggio, i veicoli che partecipano al Giro d'Italia sono adattati alle esigenze della gara. Ecco come sono fatti e i regolamenti che permettono loro di essere ...