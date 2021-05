Denise Pipitone | i carabinieri controllano una ragazza di Scalea

(Di martedì 11 maggio 2021), una nuova segnalazione porta a: i militari stanno verificando una21enne di origine rumena, foto webC’è un nuovo capitolo nella travagliata e lunga storia di. Ieri i, a seguito di una segnalazione, hanno controllato unadi 21 anni di, in provincia di Cosenza, che potrebbe essere la bambina scomparsa a Mazaro del Vallo il 1 settembre 2004. La giovane in questione, di origine rumena, non si è sottratta al controllo effettuato dai militari con i quali ha collaborato fornendo le generalità e rispondendo a tutte le domande. Della novità è stata formalmente messa al corrente la Procura della Repubblica di Marsala che ...

... in provincia di Cosenza, sulla quale i carabinieri, da ieri, hanno avviato degli accertamenti a seguito di una segnalazione giunta da una cittadina che riferisce similitudini con, la ...Altro tentativo in corso delle Forze dell'Ordine di ritrovare, a 17 anni ormai dalla misteriosa scomparsa. I carabinieri di Scalea, nel Cosentino, stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni, di origine romena, che vive nella ...I carabinieri di Scalea, in provincia di Cosenza, hanno fermato e interrogato una 19enne di orgine romena, dopo una segnalazione pervenuta all’Interpol. La giovane si chiama anch’essa Denise e vivrebb ...Denise Pipitone potrebbe trovarsi a Scalea. E’ questa la pista che stanno attualmente seguendo i carabinieri del comune calabrese in provincia di Cosenza. Nelle scorse ore, un cittadino ha infatti seg ...