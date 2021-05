Covid | Pregliasco | “Con il 50% dei vaccinati via mascherine ma no agli abbracci”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco

L'Italia si appresta ad allentare le misure di restrizione in vista dell'estate, complice l'andare avanti della campagna di vaccinazione contro il- 19. Il virologo Fabrizio, tuttavia, ha avvertito la popolazione in merito alla necessità di procedere con cautela. L'esperto, come tanti altri, ritiene sia preso per eliminare il ...'Credo che nell'arco di due mesi succederà anche in Italia - ha poi affermato- se ...entro l'estate? Cosa dicono gli esperti 11 Maggio 2021 Con 30 milioni di vaccinati contro il...Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.Alle ore 11 di questa mattina tutte le saracinesche dei negozi del Porto degli Ulivi, presenti all'interno della struttura, si sono abbassate per alcuni minuti ...