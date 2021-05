Covid Fvg, oggi 50 contagi: dati e news 11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 50 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 3.499 tamponi molecolari, l’indice di positività è di 1,43%. Sono 20 le persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre si riducono quelle negli altri reparti, 136. I decessi complessivamente ammontano a 3.746: 797 a Trieste, 1.990 a Udine, 669 a Pordenone e 290 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.645, i clinicamente guariti 5.564, mentre le persone in isolamento scendono a 6.082. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.193 persone: 20.938 a Trieste, 50.440 a Udine, 20.730 a Pordenone, 12.898 a Gorizia e 1.187 da fuori regione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Sono 50 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo idel bollettino di, 11. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 3.499 tamponi molecolari, l’indice di positività è di 1,43%. Sono 20 le persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre si riducono quelle negli altri reparti, 136. I decessi complessivamente ammontano a 3.746: 797 a Trieste, 1.990 a Udine, 669 a Pordenone e 290 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.645, i clinicamente guariti 5.564, mentre le persone in isolamento scendono a 6.082. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.193 persone: 20.938 a Trieste, 50.440 a Udine, 20.730 a Pordenone, 12.898 a Gorizia e 1.187 da fuori regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

