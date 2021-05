"Controlli in corso, molte circostanze combaciano". Denise Pipitone, svolta clamorosa: fermata 21enne nel Cosentino (Di martedì 11 maggio 2021) L'indiscrezione clamorosa piove nella mattinata di oggi, martedì 11 maggio. Il caso è quello di Denise Pipitone. Si apprende infatti che i carabinieri di Scalea, nel Cosentino, stanno eseguendo dei Controlli su una ragazza 21enne di origine romena che vive nella cittadina tirrenica. Il punto è che stando alla segnalazione di un cittadino, si tratterebbe proprio di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel settembre 2004 da Mazara del Vallo. Chi ha segnalato la ragazza, oltre a insistere sulla somiglianza, ha fatto riferimento a molteplici circostanze che lascerebbero intendere che la pista sia molto concreta. Insomma, parecchie informazioni combaciano. Secondo quanto si è appreso, la ragazza di origine ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) L'indiscrezionepiove nella mattinata di oggi, martedì 11 maggio. Il caso è quello di. Si apprende infatti che i carabinieri di Scalea, nel, stanno eseguendo deisu una ragazzadi origine romena che vive nella cittadina tirrenica. Il punto è che stando alla segnalazione di un cittadino, si tratterebbe proprio di, la bimba scomparsa nel settembre 2004 da Mazara del Vallo. Chi ha segnalato la ragazza, oltre a insistere sulla somiglianza, ha fatto riferimento apliciche lascerebbero intendere che la pista sia molto concreta. Insomma, parecchie informazioni. Secondo quanto si è appreso, la ragazza di origine ...

Advertising

partito_NPS : RT @Libero_official: Verifiche in corso su una 21enne di #Scalea, nel Cosentino: è lei Denise Pipitone? 'Controlli in corso, diverse circos… - monica603277441 : Denise Pipitone, segnalata una 21enne nel Cosentino: 'Controlli in corso, diverse circostanze combaciano' - Titty66Santa : RT @Libero_official: Verifiche in corso su una 21enne di #Scalea, nel Cosentino: è lei Denise Pipitone? 'Controlli in corso, diverse circos… - Libero_official : Verifiche in corso su una 21enne di #Scalea, nel Cosentino: è lei Denise Pipitone? 'Controlli in corso, diverse cir… - Giulia87725998 : RT @mattino5: Caso #DenisePipitone, una ragazza in caserma a Scalea, controlli in corso controlli sulla sua identità. In diretta a #Mattin… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli corso Denise Pipitone, accertamenti su una 19enne di Scalea Ed ecco perché gli investigatori stanno procedendo ai controlli. La ragazza non si è sottratta alle ... il legale della famiglia Pipitone che nel corso della diretta tv ha fatto sapere di essere sulle ...

Migranti: agenti di vari Paesi al confine Slovenia - Croazia ... Lituania e Polonia aiuteranno i colleghi sloveni a rafforzare i controlli del confine con la ... La missione dei 21 agenti stranieri durerà un massimo di sei mesi, e sono in corso colloqui con Danimarca,...

Cede costone a Montepellegrino, controlli in corso - Sicilia Agenzia ANSA Rifiuti, al via in Calabria la raccolta dati 2020 dell’Arpacal Catanzaro - Con l’invio delle comunicazioni di rito ai Comuni calabresi, è iniziata nei giorni scorsi l’annuale campagna di raccolta dati sulla produzione di rifiuti - riferita al 2020 - a cura del Ca ...

Chernobyl, segni di reazione di fissione nucleare: scienziati si interrogano sul da farsi I sensori, che controllano le masse di combustibile di uranio sepolte, segnalano attività con aumento di neutroni, il che significa processo di fissione. Gli esperti locali si interrogano su come inte ...

Ed ecco perché gli investigatori stanno procedendo ai. La ragazza non si è sottratta alle ... il legale della famiglia Pipitone che neldella diretta tv ha fatto sapere di essere sulle ...... Lituania e Polonia aiuteranno i colleghi sloveni a rafforzare idel confine con la ... La missione dei 21 agenti stranieri durerà un massimo di sei mesi, e sono incolloqui con Danimarca,...Catanzaro - Con l’invio delle comunicazioni di rito ai Comuni calabresi, è iniziata nei giorni scorsi l’annuale campagna di raccolta dati sulla produzione di rifiuti - riferita al 2020 - a cura del Ca ...I sensori, che controllano le masse di combustibile di uranio sepolte, segnalano attività con aumento di neutroni, il che significa processo di fissione. Gli esperti locali si interrogano su come inte ...