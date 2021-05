Cerci fa mea culpa | «Pensavo bastasse il mio talento per giocare in Champions | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 maggio 2021) Alessioha parlato della sua sfortunata esperienza all’Atletico Madrid Alessio, attaccante italiano attualmente svincolato, ha rilasciato un’intervista a TikiTaka dove ha parlato anche della sua sfortunato esperienza in Spagna all’Atletico Madrid. «Con l’Atletico Madrid non sono riuscito a esprimermi come nei due anni fantastici nel Torino. Forse sono stato un po’ pigro nel pensare cheil mioperinLeague: dovevo lavorare un po’ di più per formarlo meglio. Avrei dovuto fare io un contratto a Ventura per poter stare sempre con lui. Abbiamo avuto un rapporto speciale, spesso anche con confronti e discussione. Uno dei pochi a capirmi fino in fondo e valorizzarmi». L'articolo proviene da Calcio News 24.