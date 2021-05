Caso Durigon, la frase di Centinaio in difesa del collega non può star bene a nessuno (Di martedì 11 maggio 2021) di Gianluca Pinto Il Sottosegretario Gianmarco Centinaio ha spiegato che il collega Claudio Durigon, nel video di cui si parla (meno di quello che si dovrebbe), voleva solo fare lo “sborone”, insomma ciò che ha detto lo avrebbe detto solo per vantarsi. Ma, perdonatemi, posso domandare: vantarsi di che cosa? Che modo è di derubricare una vicenda come quella? Non sto dicendo che non si debba, a livello di comunicazione mediatica, minimizzare le cose in un momento di difficoltà; non sono uno sprovveduto. È normale che in questi casi si abbozzi una difesa che abbassi il livello di tensione provocata da qualche evento potenzialmente dannoso: lo si fa spessissimo in tutti i campi a livello di comunicazione. Il punto sta nel modo di derubricazione. Non è mia intenzione farne una svilente questione di schieramento politico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) di Gianluca Pinto Il Sottosegretario Gianmarcoha spiegato che ilClaudio, nel video di cui si parla (meno di quello che si dovrebbe), voleva solo fare lo “sborone”, insomma ciò che ha detto lo avrebbe detto solo per vantarsi. Ma, perdonatemi, posso domandare: vantarsi di che cosa? Che modo è di derubricare una vicenda come quella? Non sto dicendo che non si debba, a livello di comunicazione mediatica, minimizzare le cose in un momento di difficoltà; non sono uno sprovveduto. È normale che in questi casi si abbozzi unache abbassi il livello di tensione provocata da qualche evento potenzialmente dannoso: lo si fa spessissimo in tutti i campi a livello di comunicazione. Il punto sta nel modo di derubricazione. Non è mia intenzione farne una svilente questione di schieramento politico ...

