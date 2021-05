Benzina, arriva un’altra stangata del governo: quanto costerà in più agli italiani (Di martedì 11 maggio 2021) Mentre gli italiani continuano a soffrire una crisi senza precedenti, con un governo che fa di tutto per non far ripartire il Paese, arrivano altre butte notizie: la Benzina costa il 16% in più rispetto allo scorso anno. I rincari costeranno infatti 266 euro all’anno a famiglia, 230 euro per il diesel, con 6,5 miliardi di euro di costi diretti per la collettività. Come spiega affaritaliani.it, “la Benzina verde è in media a 1,588 euro al litro e il diesel a 1,447. In entrambi i casi è il massimo da oltre un anno, per la Benzina da gennaio 2020 e per il gasolio da febbraio dello scorso anno”.



