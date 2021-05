Vaccino Pfizer | il Lazio allunga i richiami a 5 settimane

(Di lunedì 10 maggio 2021) Per aumentare la platea delle prime dosi, la Regioneha deciso di far slittare idela 5: ossia di 35 giorni. Tutti gli interessati verranno avvisati in ...

L'azienda tedesca di biotecnologia BioNTech , che ha sviluppato ilanti - Covid assieme a, ha annunciato ricavi totali per 2.048,4 milioni di euro per i tre mesi terminati il ??31 marzo 2021, rispetto ai 27,7 milioni di euro del primo trimestre 2020. L'...L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha comunicato che a partire dal lunedì 17 maggio nella Regione saranno estesi a 5 settimane, ossia 35 giorni, i richiami del. Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via Sms e l'allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura Commissariale, ...Nulla cambierà per chi ha già fatto la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna: la seconda, come era stato annunciato, sarà rispettivamente dopo 21 e 28 ...L’incidenza dei casi gravi, davvero minima: secondo lo studio, il 91% delle segnalazioni sono riferite a eventi non gravi, che si risolvono completamente ...