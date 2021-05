Una Conferenza sul futuro dell'Europa senza meta (Di lunedì 10 maggio 2021) Un discorso di Emmanuel Macron, un altro di David Sassoli, un altro ancora di Antonio Costa e infine quello di Ursula von der Leyen, con intermezzi di musica classica, in un emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo praticamente vuoto, riempito con 27 ministri e 250 cittadini collegati in videoConferenza: ieri è stata formalmente inaugurata la Conferenza sul futuro dell'Europa con una cerimonia dai toni solenni, ma senza un vero senso di marcia comune. Nemmeno tra i leader delle tre principali istituzioni, che tra le righe dei loro discorsi hanno espresso intenzioni molto diverse sull'esito della Conferenza. L'esercizio durerà 10 mesi. In teoria dovrebbe coinvolgere l'Europa profonda attraverso associazioni, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Un discorso di Emmanuel Macron, un altro di David Sassoli, un altro ancora di Antonio Costa e infine quello di Ursula von der Leyen, con intermezzi di musica classica, in un emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo praticamente vuoto, riempito con 27 ministri e 250 cittadini collegati in video: ieri è stata formalmente inaugurata lasulcon una cerimonia dai toni solenni, maun vero senso di marcia comune. Nemmeno tra i leadere tre principali istituzioni, che tra le righe dei loro discorsi hanno espresso intenzioni molto diverse sull'esito. L'esercizio durerà 10 mesi. In teoria dovrebbe coinvolgere l'profonda attraverso associazioni, ...

