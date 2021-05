Uccide l'ex moglie, 'miei figli mi perdonino, non volevo' (Di lunedì 10 maggio 2021) "Chiedo perdono ai miei figli: non volevo Uccidere la loro mamma". Così attraverso il suo legale, avvocato Giacomo Casciaro, Massimo Bianco, la guardia giurata di 50 anni che venerdì ha ucciso a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 10 maggio 2021) "Chiedo perdono ai: nonre la loro mamma". Così attraverso il suo legale, avvocato Giacomo Casciaro, Massimo Bianco, la guardia giurata di 50 anni che venerdì ha ucciso a ...

