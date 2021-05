Traffico Roma del 10-05-2021 ore 17:30 (Di lunedì 10 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi il primo piano la situazione sull’autostrada del Sole tra il bivio per la diramazione di Roma nord Ponzano Romano Soratte in direzione Firenze il Traffico è bloccato per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso In seguito a un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 520 in cui sono coinvolti due camion ci sono 9 km di coda in direzione nord verso Firenze due i chilometri di coda verso la capitale sempre per incidente in città Ci sono rallentamenti su via Papiria altezza di Viale Marco Fulvio Nobiliore poi ancora incidente lungo Corso Trieste all’altezza di via Topino rallentamenti per incidente anche in via Achille Benedetti in prossimità di via Filippo Meda 1 raccordo in carreggiata esterna code a tratti della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi il primo piano la situazione sull’autostrada del Sole tra il bivio per la diramazione dinord Ponzanono Soratte in direzione Firenze ilè bloccato per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso In seguito a un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 520 in cui sono coinvolti due camion ci sono 9 km di coda in direzione nord verso Firenze due i chilometri di coda verso la capitale sempre per incidente in città Ci sono rallentamenti su via Papiria altezza di Viale Marco Fulvio Nobiliore poi ancora incidente lungo Corso Trieste all’altezza di via Topino rallentamenti per incidente anche in via Achille Benedetti in prossimità di via Filippo Meda 1 raccordo in carreggiata esterna code a tratti della ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Salernitana promossa in Serie A. La gioia di mons. Bellandi a Radio Alfa Tanta gente in strada a Salerno, traffico bloccato lungo tutta via Roma con centinaia di tifosi che hanno invaso la carreggiata stradale. Stessa scena anche in altre strade cittadine. In tantissimi si sono riversati per festeggiare ...

Silenzio, il cinese ti ascolta (e vede)! I rischi per l'Italia... ...i criminali non avrebbero bisogno dell'accesso fisico al sistema di controllo del traffico per ...Hikvision nelle Procure e (non solo Hikvision) in diverse città italiane (compresa la capitale Roma) o ...

Traffico Roma del 10-05-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Uomo investito sulla Pontina a Campoverde: trasferito al pronto soccorso Grave incidente stradale sulla Pontina, al km 53.900, in direzione di Roma, in località Campoverde ad Aprilia: un uomo - che stava attraversando a piedi - è stato preso in pieno ...

Spaventoso incidente in autostrada oggi: intervenuto l’elisoccorso. 7 km di code Incidente Autostrada A1 oggi tra Roma Nord e Ponzano Romano. Traffico di 7 km. tra la Capitale e Firenze nel pomeriggio del 10 maggio 2021 ...

