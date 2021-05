**Storici: addio a Stuart Woolf, il grande storico innamorato dell’Italia** (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Lo storico inglese Stuart Woolf, grande studioso dell’Ottocento e del Novecento europeo, innamorato dell’Italia, dove viveva stabilmente dal 1983, è morto all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze per le complicazioni di una polmonite da Covid, all’età di 85 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 1° maggio, si è appresa solo oggi, come hanno spiegato all’Adnkronos la figlia Deborah e il professore Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, per il quale nel 2007 ha curato il volume “L’Italia repubblicana vista da fuori (1945-2000)” pubblicato da Il Mulino nella collana sulla Storia d’Italia nel secolo Ventesimo.Professore ordinario di storia contemporanea negli atenei inglesi di Cambridge, Reading ed Essex, Woolf ha poi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – Loinglesestudioso dell’Ottocento e del Novecento europeo,dell’Italia, dove viveva stabilmente dal 1983, è morto all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze per le complicazioni di una polmonite da Covid, all’età di 85 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 1° maggio, si è appresa solo oggi, come hanno spiegato all’Adnkronos la figlia Deborah e il professore Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, per il quale nel 2007 ha curato il volume “L’Italia repubblicana vista da fuori (1945-2000)” pubblicato da Il Mulino nella collana sulla Storia d’Italia nel secolo Ventesimo.Professore ordinario di storia contemporanea negli atenei inglesi di Cambridge, Reading ed Essex,ha poi ...

