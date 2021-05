Simone Liberati | «Quando un amore si deteriora»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’amore fra Enrico e Anna cambia quando diventano famiglia. Da amanti, da ragazzi completamente diversi, diventano anche genitori e devono ritrovare l’equilibrio costruito negli anni. Ma non è facile, anzi qui sembra impossibile. L’equilibrio è finito, l’amore sfregiato. Come in Kramer contro Kramer Anna (Greta Scarano) ed Enrico (Simone Liberati) provano a distruggersi, rischiando persino di riuscirci. «Il loro amore è simile a quello di altri amori che nascono in maniera casuale. Poi diventa più forte. E infine muta. A un certo punto è un’occasione mancata», racconta Liberati.