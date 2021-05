Sigilli a mega resort Olbia, ex proprietari ai domiciliari (Di lunedì 10 maggio 2021) Il gruppo di Olbia del comando provinciale di Sassari della Guardia di finanza ha eseguito l'ordinanza con cui il gip di Tempio ha disposto gli arresti domiciliari per Gavino e Fabio Docche, padre e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) Il gruppo didel comando provinciale di Sassari della Guardia di finanza ha eseguito l'ordinanza con cui il gip di Tempio ha disposto gli arrestiper Gavino e Fabio Docche, padre e ...

L'operazione "Bad Village" ha portato al sequestro del mega resort e ha fatto finire nei guai anche un pubblico ufficiale e un professionista romano. I Docche sono accusati di turbativa d'asta.

