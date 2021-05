Salernitana in Serie A, morto un 22enne: è accaduto durante i festeggiamenti (Di lunedì 10 maggio 2021) Salernitana in Serie A, morto un giovane di 22 anni durante i festeggiamenti per la promozione. Ancora una tragedia, avvenuta questa volta, durante i festeggiamenti della Salernitana in Serie A. Purtroppo, un giovane di 22 anni è morto, mentre era alle prese con la festa per la promozione della Salernitana, avvenuta nelle strade della città. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 10 maggio 2021)inA,un giovane di 22 anniper la promozione. Ancora una tragedia, avvenuta questa volta,dellainA. Purtroppo, un giovane di 22 anni è, mentre era alle prese con la festa per la promozione della, avvenuta nelle strade della città. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CB_Ignoranza : La Salernitana è ufficialmente in Serie A. #Salernitana #SerieA #Lotito - OptaPaolo : 3 - La #Salernitana conquista la sua terza promozione in Serie A, dopo quelle del 1997/98 e del 1946/47, e torna a… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B LA SALERNITANA PROMOSSA IN SERIE A Decisiva la vittoria 3-0 contro il Pescara #SkySport #SerieB… - cn1926it : Tragedia a #Salerno durante i festeggiamenti - ferrante_pie : RT @cmdotcom: Salernitana in #SerieA, ora #Lotito ha un mese per vendere. Ma spunta già un acquirente -