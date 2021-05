Roma | Letta | ' Pd appoggia Gualtieri con grande forza | c' è bisogno di cambiare'

(Di lunedì 10 maggio 2021), 10 mag (Adnkronos) - "Il Pdcon, con primarie. Spero parteciperanno in tanti, spero saranno di successo, offriamo una occasione di partecipazione e servirà a mettere in campo le idee migliori". Lo ha detto Enricoa radio Immagina. "Nei comuni la legge elettorale ha il doppio turno, andiamo convintamente con il nostro candidato, sono convinto che le cose andranno bene -ha aggiunto il segretario del Pd-. Il Pd è il partito più forte a, saremo in grado di dare il segno del cambiamento, la città hadi".

Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite a L'aria che tira su La7, sul voto a Roma. "Ho sempre dato a Letta la mia disponibilità ma lavorando sui progetti e sui programmi, non sui progetti". A proposito di Conte, con Letta il feeling è a metà. A Roma il passo indietro di Zingaretti non spiana la strada alla Raggi? Niente affatto. Roberto Gualtieri è una figura di altissimo profilo.