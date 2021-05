Renzi, “Conte malato di complottismo. Le sue accuse per me sono medaglie al merito” (Di lunedì 10 maggio 2021) Matteo Renzi contro Giuseppe Conte dalle colonne del Corriere della Sera: “Pensavo che Draghi fosse meglio di lui, non mi nascondo”. Nuovo affondo di Matteo Renzi contro l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che secondo il leader di Italia Viva sarebbe “malato di complottismo“. Renzi, “Le accuse che Conte mi rivolge sono per me medaglie al merito” Renzi è considerato come l’uomo che ha fatto cadere Giuseppe Conte. E l’opinione pubblica è divisa: c’è chi lo considera un grande stratega e lo ringrazia per aver portato Draghi a Palazzo Chigi e c’è chi lo accusa di aver gettato l’Italia in crisi in un momento delicatissimo dal punto di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Matteocontro Giuseppedalle colonne del Corriere della Sera: “Pensavo che Draghi fosse meglio di lui, non mi nascondo”. Nuovo affondo di Matteocontro l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe, che secondo il leader di Italia Viva sarebbe “di“., “Lechemi rivolgeper mealè considerato come l’uomo che ha fatto cadere Giuseppe. E l’opinione pubblica è divisa: c’è chi lo considera un grande stratega e lo ringrazia per aver portato Draghi a Palazzo Chigi e c’è chi lo accusa di aver gettato l’Italia in crisi in un momento delicatissimo dal punto di ...

