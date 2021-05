Premio Andrea Parodi: confermate le finali del 14 - 15 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) ... Timisoara Pinto (Gr1), Francesco Pintore (L'Unione Sarda), Cristiano Sanna (Tiscali), Giacomo ... Il bando è reperibile su www.fondazioneAndreaParodi.it ed è aperto ad artisti di tutto il mondo. L'... Leggi su sardegnareporter (Di lunedì 10 maggio 2021) ... Timisoara Pinto (Gr1), Francesco Pintore (L'Unione Sarda), Cristiano Sanna (Tiscali), Giacomo ... Il bando è reperibile su www.fondazione.it ed è aperto ad artisti di tutto il mondo. L'...

Advertising

EnricoDeregibus : RT @RadioWebItalia: Il Premio Andrea Parodi le finali il 14 e il 15 maggio @RadioWebItalia - Cosmopolitan_IT : Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi è un 'premio' per tutti #AndreaCerioli #Isola - wordsandmore1 : ? Online il bando della 14ª edizione del Premio Andrea Parodi, unico contest europeo di World Music. Finali previst… - Curci_Andrea : RT @F1RaiContext: Come sempre, il lunedì mattina ascoltiamo il servizio di Gianfranco Mazzoni, ovviamente questa volta sul Gran Premio di S… - RosalbaSegatori : RT @paolagermano2: Il premio Carli per la solidarietà ad Andrea Riccardi, «esempio straordinario di impegno civile» -