Pescara, Grassadonia: "Salerno non è questa, ringrazio chi mi è stato vicino" (Di lunedì 10 maggio 2021) L'allenatore del Pescara, Gianluca Grassadonia, ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicini dopo l'aggressione subita dalla figlia nella sua città natale, Salerno, da parte di sedicenti tifosi del club campano che si giocherà proprio all'Adriatico la promozione in Serie A: "ringrazio tutti coloro i quali ci sono stati vicini in queste ore, la città di Pescara e la città di Salerno. Salerno non è assolutamente questa, è una città splendida, con una tifoseria splendida e questo gesto episodico non può rovinare una città intera".

Gazzetta_it : Grave episodio di violenza e intimidazione alla vigilia di Pescara-Salernitana #SerieB - pisto_gol : Solidarietà alla famiglia Grassadonia e totale rifiuto della violenza |Aggredita a Salerno la figlia dell'allenator… - myrtamerlino : Aggredita con spintoni e calci per una partita di #calcio. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Bisogna indi… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Pescara, #Grassadonia: 'Salerno non è questa, ringrazio chi mi è stato vicino' - sportface2016 : #Pescara, #Grassadonia: 'Salerno non è questa, ringrazio chi mi è stato vicino' -