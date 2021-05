Oggi in Piemonte 27.619 vaccinati contro il Covid, compresi 11.281 estremamente vulnerabili, 6.835 sessantenni, 3.155 settantenni e 1.636 ... (Di lunedì 10 maggio 2021) Domani sul portale www.ilPiemontetivaccina.it inizieranno le pre - adesioni per la fascia di età 50 - 54 anni. Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 10 maggio 2021) Domani sul portale www.iltivaccina.it inizieranno le pre - adesioni per la fascia di età 50 - 54 anni.

Advertising

telecitynews24 : ????PIEMONTE VACCINI ANTICOVID???? 27.619 vaccinati oggi, compresi 11.281 estremamente vulnerabili??… - salvorocky1983 : RT @GabusiMarco: IN PIEMONTE MEZZI PUBBLICI #GRATIS PER LA VACCINAZIONE Da oggi è prevista la gratuità dei trasporti pubblici in Piemonte… - newsbiella : Vaccini Piemonte, ecco i dati di oggi. Al via le preadesioni per la fascia 50-54 anni - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Piemonte: via alle pre-adesioni per la fascia di età 50-54 anni. Oggi 27.619 vaccinati - vco24news : Piemonte: via alle pre-adesioni per la fascia di età 50-54 anni. Oggi 27.619 vaccinati -