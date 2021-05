Nuovi sbarchi a Lampedusa: a bordo 635 migranti (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella notte sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa, dove sono approdati 4 barconi con a bordo 635 migranti. In 24 ore sono avvenuti sull’isola siciliana 20 sbarchi, per un totale di 2128 persone accolte nell’hotspot. Alcuni minuti prima della mezzanotte una motovedetta della Capitaneria di porto ha intercettato e soccorso un peschereccio a 9 miglia dalla costa che trasportava 352 persone, provenienti da vari paesi. Poco dopo un’altra motovedetta ha trasbordato 87 uomini lasciando il mezzo su cui viaggiavano alla deriva. Alle 3:20 sono sbarcati 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. Contemporaneamente, sono sbarcati sull’isola altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini. Il portavoce del capo di stato maggiore della Marina libica ha fatto sapere che ieri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella notte sono ripresi gli, dove sono approdati 4 barconi con a635. In 24 ore sono avvenuti sull’isola siciliana 20, per un totale di 2128 persone accolte nell’hotspot. Alcuni minuti prima della mezzanotte una motovedetta della Capitaneria di porto ha intercettato e soccorso un peschereccio a 9 miglia dalla costa che trasportava 352 persone, provenienti da vari paesi. Poco dopo un’altra motovedetta ha trasbordato 87 uomini lasciando il mezzo su cui viaggiavano alla deriva. Alle 3:20 sono sbarcati 101, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. Contemporaneamente, sono sbarcati sull’isola altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini. Il portavoce del capo di stato maggiore della Marina libica ha fatto sapere che ieri ...

Advertising

SkyTG24 : Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: in 24 ore arrivate 2.128 persone - giuaddo99 : RT @RaiNews: Nella notte sono stati 635 i migranti sbarcati. In mattinata i primi trasferimenti dall'isola #Lampedusa #migranti https://t… - VolasAleksander : RT @RaiNews: Nella notte sono stati 635 i migranti sbarcati. In mattinata i primi trasferimenti dall'isola #Lampedusa #migranti https://t… - RaiNews : Nella notte sono stati 635 i migranti sbarcati. In mattinata i primi trasferimenti dall'isola #Lampedusa #migranti - Paola30502511 : RT @SkyTG24: Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: in 24 ore arrivate 2.128 persone -