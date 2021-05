MotoGP, Fabio Quartararo: “Spero di gareggiare in Francia, non sto forzando il mio allenamento” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il francese Fabio Quartararo sta lavorando per essere al via del GP di Francia, prossimo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP. Il centauro della Yamaha, costretto a operarsi al braccio destro per sindrome compartimentale visto quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna), si augura di essere in sella alla M1. “Per il momento tutto procede per il meglio. Evito di forzare e mi sto riprendendo con calma“, le parole di Quartararo riportate da L’Equipe. Ovviamente l’obiettivo è di prendere parte al weekend di casa, visto anche quanto è accaduto nel corso dell’ultimo round andaluso dove, in testa alla corsa, è stato costretto a rallentare per il problema citato. Presteranno attenzione a quanto accadrà la Ducati e Francesco “Pecco” Bagnaia attualmente in vetta al campionato della classe regina. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Il francesesta lavorando per essere al via del GP di, prossimo appuntamento del Mondiale 2021 di. Il centauro della Yamaha, costretto a operarsi al braccio destro per sindrome compartimentale visto quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna), si augura di essere in sella alla M1. “Per il momento tutto procede per il meglio. Evito di forzare e mi sto riprendendo con calma“, le parole diriportate da L’Equipe. Ovviamente l’obiettivo è di prendere parte al weekend di casa, visto anche quanto è accaduto nel corso dell’ultimo round andaluso dove, in testa alla corsa, è stato costretto a rallentare per il problema citato. Presteranno attenzione a quanto accadrà la Ducati e Francesco “Pecco” Bagnaia attualmente in vetta al campionato della classe regina. Il ...

Advertising

corsedimoto : MOTOGP - Fabio #Quartararo a Le Mans per la gara di casa. Dopo aver mancato la terza vittoria nella stagione… - corsedimoto : MOTOGP - Ramon #Forcada, capotecnico di Franco #Morbidelli, parla della velocità in curva della #Yamaha M1 nella st… - dolas_akash : MotoGP : Fabio Quartararo sets pace at Assen - MotoBuzzFr : Sport > MotoGP > 2021 > GP de France> A priori pour Fabio Quartara... - motogp_br : CONSTRUTORA – Kalex EQUIPE – Federal Oil Gresini Moto2 PILOTOS – Nicolò Bulega (11) e Fabio Di Giannantonio (21) -