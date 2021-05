Milan, Pioli perde Ibra e Brahim Diaz. Le date dei possibili rientri (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 maggio 2021 " Dopo la netta vittoria allo Stadium contro la Juventus per il Milan è già tempo di pensare al match contro i granata di mercoledì sera : la squadra è tornata al lavoro anche ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 10 maggio 2021)o, 10 maggio 2021 " Dopo la netta vittoria allo Stadium contro la Juventus per ilè già tempo di pensare al match contro i granata di mercoledì sera : la squadra è tornata al lavoro anche ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli dopo aver battuto la #Juve conferma l'intenzione del #Milan di riscattare #Tomori: 'La nostra intenzione per… - PBPcalcio : Intanto #Pioli conferma la volontà del #Milan di riscattare #Tomori e aggiunge che anche il ragazzo vuol restare in rossonero ???? #Milan - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - la_rossonera : RT @la_rossonera: ????? #Milanello: #Milan subito al lavoro in vista del Torino: il programma di domani, prevede alle 11.30 la conferenza st… - robtor83 : RT @contrasti_sport: ?? Può un singolo dei #Radiohead riassumere la stagione del #Milan? Probabilmente no, eppure abbiamo provato a ripercor… -