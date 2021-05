Meghan Markle imita la Regina Elisabetta in tv: gli esperti non hanno dubbi, una mossa avventata (Di lunedì 10 maggio 2021) Harry e Meghan, Meghan e Harry: cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia. Si parla di loro, sempre. Si parla di loro in ogni dove. I ribelli, gli assenteisti, i traditori. Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, il Duca e la Duchessa di Sussex non hanno più spazio di manovra; non possono tornare indietro. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 maggio 2021) Harry ee Harry: cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia. Si parla di loro, sempre. Si parla di loro in ogni dove. I ribelli, gli assenteisti, i traditori. Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, il Duca e la Duchessa di Sussex nonpiù spazio di manovra; non possono tornare indietro. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto… - sannetje_26 : RT @Agenzia_Ansa: Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto della… - raosnaps : RT @Agenzia_Ansa: Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto della… - ilona84010600 : RT @Agenzia_Ansa: Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto della… - Bahoulifla : RT @Agenzia_Ansa: Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto della… -