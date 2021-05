Mascherine cinesi Arcuri indagato adesso rischia fino a 10 anni di carcere

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 maggio 2021) Che alla fine nel mirino dell’indagine dovesse finirci anche lui era considerato inevitabile. Perché nei mesi convulsi della prima ondata Covid era lui, Domenico, il boiardo di Stato catapultato dal governo Conte in prima fila nella lotta al virus, a tirare le fila di tutto quanto. E ipotizzare che avesse assistito ignaro di tutto al gigantesco pasticcio delle 800 milioni diimportate dalla Cina a un prezzo folle (un miliardo e 250 milioni di euro), arricchendo una linea di faccendieri, sarebbe stato fare un torto alla sua intelligenza. Così, mese dopo mese, l’inchiesta della Procura di Roma sulle maschere made in China si è avvicinata sempre di più al ruolo dell’ormai ex commissario straordinario, rimpiazzato – come primo atto del governo Draghi – con il generale alpino Figliuolo. E ieri arriva la botta, con la notizia – ...