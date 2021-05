LIVE Camila Giorgi-Sorribes Tormo 6-7 (4) 7-6 (7), Internazionali d’Italia DIRETTA: si va al 3° set in un match pazzesco (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Disegna il campo come un geometra Giorgi e con lo smash conclude in maniera perentoria. 30-15 Splendida discesa a rete di Giorgi con una volée in avanzamento di pregevole fattura. 15-15 Ennesimo vincente di dritto per Giorgi. 0-15 Sbaglia l’azzurra con il dritto in manovra. Una sfida durissima quella a cui stiamo assistendo e, visti i presupposti, si potrebbero raggiungere le quattro ore di gioco. Una partita così davvero non ce l’aspettavamo. Si ricomincia con Giorgi al servizio. Dopo 2 ore e 46 minuti di gioco si va al terzo set al termine di un match davvero incredibile. 9-7 Camila CE LA FA! Al settimo set-point l’azzurra finalmente riesce a concretizzare. 8-7 Dritto sulla riga di ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Disegna il campo come un geometrae con lo smash conclude in maniera perentoria. 30-15 Splendida discesa a rete dicon una volée in avanzamento di pregevole fattura. 15-15 Ennesimo vincente di dritto per. 0-15 Sbaglia l’azzurra con il dritto in manovra. Una sfida durissima quella a cui stiamo assistendo e, visti i presupposti, si potrebbero raggiungere le quattro ore di gioco. Una partita così davvero non ce l’aspettavamo. Si ricomincia conal servizio. Dopo 2 ore e 46 minuti di gioco si va al terzo set al termine di undavvero incredibile. 9-7CE LA FA! Al settimo set-point l’azzurra finalmente riesce a concretizzare. 8-7 Dritto sulla riga di ...

