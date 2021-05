Le relazioni difettose – Come guarire da un amore a distanza?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’, per di più con un famoso “donnaiolo” che per misteriosi motivi di lavoro deve sparire per 4 mesi. Tradimento: 10 cose da sapere guarda le foto Ciao Ester, qui parla Federica 30 anni, single da 2 mesi. Dopo aver torturato in lungo e largo le mie amiche, sulla fine – a mio avviso assurda – della mia ultima storia d’, faccio ricorso a te per una lettura esterna, trasparente e spero vivamente risolutiva per mettermi il cuore in pace e forse iniziare a dormire senza sonnifero. Dopo una storia di tre anni finita male e ...