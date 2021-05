Lapo Elkann non ci sta | “Svegliatevi tutti | più rispetto per la maglia”

(Di lunedì 10 maggio 2021) La Juventus esce con le ossa rotte dall’Allianz Stadium e ora rischia il quarto posto.sui social cerca di dare una scossa: “La storia merita più amore” Un dato statistico fotografa la stagione della Juventus: Pirlo è il primo allenatore ad aver perso due partite in casa 0-3 nella stessa stagione (QUI la cronaca), nei precedenti 92 anni Madama ne aveva perse solo otto con questo risultato. La solita Vecchia Signora senza grinta e con poca voglia di sbranare l’avversario, caratteristiche che ha contraddistinto gli ultimi scudetti bianconeri. Le cadute sono state molte, ma è mancata la reazione, quella che deve portare un leader, l’allenatore prima di tutto. La famigliaera presente allo stadio, anche John, di solito assente. La scossa è arrivata da, che non si è ...

La sconfitta di ieri sera della Juventus contro il Milan nel posticipo domenicale della 35giornata ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri e anche di un fan illustre come, fratello del presidente di Exor John e nipote di Gianni Agnelli. Ha voluto attendere qualche ora dopo la batosta subita dai bianconeri per esprimere al meglio la sua opinione sulla prova ...'Vedere la Juventus così fa male al cuore . La storia e la maglia meritano più amore, rispetto, passione e professionalità. Svegliatevi tutti '. Lo ha scritto questa mattinain un tweet , all'indomani del pesante ko con il Milan (0 - 3) allo Stadium .Lo sfogo di Lapo Elkann dopo la sconfitta per 3-0 della Juventus contro il Milan: "Svegliatevi tutti, fa male al cuore vederla così" ...Sotto gli occhi di John Elkann la squadra scompare, anzi conferma di non esserci mai stata. La disfatta contro il Milan è solo l'apice di una stagione buia, salvo qualche raggio di luce.