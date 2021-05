Lampedusa è al collasso, ma l’emergenza sbarchi coinvolge tutta la Sicilia (Di lunedì 10 maggio 2021) Agrigento, 10 mag – E’ emergenza sbarchi di clandestini su Lampedusa ma ad essere coinvolta e compromessa è l’intera Sicilia e vi spieghiamo il perché. In poco più di 24 ore sulla più grande delle Pelagie (che resta comunque un’isola minore e dunque con le precarietà immaginabile nei vari settori, soprattutto quello sanitario) sono sbarcati 2.041 immigrati provenienti da vari paesi. E anche se stamani 200 partiranno su traghetto di linea verso Porto Empedocle e 300 saliranno a bordo della nave quarantena Splendid GNV (arrivata poche ore fa a Lampedusa da Trapani), all’hotspot ne restano 1.500. Questi numeri sono veicolati da organi di informazione (la testata regionale della Rai e a seguire riportata da altri) mentre sul sito del ministero dell’Interno il conteggio si ferma al 7 maggio dove già si contavano, nella sola ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 maggio 2021) Agrigento, 10 mag – E’ emergenzadi clandestini suma ad essere coinvolta e compromessa è l’interae vi spieghiamo il perché. In poco più di 24 ore sulla più grande delle Pelagie (che resta comunque un’isola minore e dunque con le precarietà immaginabile nei vari settori, soprattutto quello sanitario) sono sbarcati 2.041 immigrati provenienti da vari paesi. E anche se stamani 200 partiranno su traghetto di linea verso Porto Empedocle e 300 saliranno a bordo della nave quarantena Splendid GNV (arrivata poche ore fa ada Trapani), all’hotspot ne restano 1.500. Questi numeri sono veicolati da organi di informazione (la testata regionale della Rai e a seguire riportata da altri) mentre sul sito del ministero dell’Interno il conteggio si ferma al 7 maggio dove già si contavano, nella sola ...

