Keanu Reeves | cosa faceva prima di diventare attore?

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha rivelato, in un’intervista per Grazia, che strada aveva intrapresodiun: scopriamo qual era la sua passione.(Getty Images)Oggi, lunedì 10 maggio, andrà in onda il film John Wick su Italia 1. La pellicola vede protagonista il famosoed è solo il primo film dell’omonima saga di grande successo. L’opera è incentrata sulla vita di John, un ex assassino ritiratosi dal lavoro per vivere tranquillamente con la propria moglie. Tuttavia, a causa di una triste serie di eventi, John è costretto a riprendere il suo vecchio mestiere e a vendicarsi su alcuni individui.è sicuramente tra gli attori di Hollywood più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves

John Wick " il film del 2014 conin onda in TV su Italia1 . Il film di genere azione drammatico thriller va in onda in TV, in chiaro su Italia Uno , nella prima serata di lunedì 10 maggio 2021 . Diretto da Chad Stahelski ...e' un ex killer che ha voltato pagina e cominciato una nuova vita. Ma qualcosa lo costringe a tornare sui suoi passi e affrontare i fantasmi del passato. Su Sky Cinema dalle 21.15 Twist.In Gran Bretagna un bar serve il cocktail di Johnny Silverhand, popolare personaggio del videogioco Cyberpunk 2077 interpretato dall'attore Keanu Reeves.Su Reddit sta spopolando la foto di un cocktail chiamato Johnny Silverhand, esattamente come la leggenda del rock di Night City in Cyberpunk 2077 ...