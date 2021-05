(Di lunedì 10 maggio 2021) È l’uomo più ricco del mondo, per capirne le ragioni è sufficiente dire che si tratta della persona che ha fondatoe che tutt’ora lo detiene, pur tra qualche legittima vendita di, CEO di, nelle ultime ore è salito agli onori della cronaca dopo aver venduto circa 2,5di.Le vendite tra l’altro arrivano una settimana dopo cheha riportato i risultati degli utili del primo trimestre, superando le aspettative di Wall Street. Nell’ultimo anno il CEO del colosso della vendita online ha ‘scaricato’ buona parte delle sue: già a febbraio ne aveva vendute oltre 4.In passatoaveva annunciato che la sua intenzione ...

Advertising

nuovasocieta : Jeff Bezos aumenta la sua ricchezza e vende 2,5 miliardi di azioni Amazon - come_faresoldi : Il divorzio di Jeff Bezos è sicuramente il più costoso della storia dell' umanità Scopri perchè leggendo questo ar… - AnimatingPixels : @AquilottoEddy Poi, tu dirai 'eh, grazie! Cragnotti ha overplayato la sua gestione' e nn potrei che darti ragione,… - StanisLaRochele : @CarcarloMarr @jovinco82 Quando Jeff Bezos finirà in miseria sapremo di chi sarà la colpa... - GennaroSerra : @ROI05841958 E secondo te perché Jeff Bezos è l'uomo più ricco del Mondo? -

Ultime Notizie dalla rete : Jeff Bezos

Nel 1994, quando la fondò nel garage della sua casa di Seattle,avrebbe voluto chiamarla Abracadabra, "ma nella pronuncia americana la parola suonava simile a cadavere, e così ripiegò su Amazon", rievoca Mariangela Marseglia, country manager per Italia ...Il loro divorzio sarà la più grande divisione di beni da quandoe la moglie MacKenzie hanno chiuso il matrimonio nel 2019. La coppia Gates ha un patrimonio stimato in 130 miliardi di ...La Googleplex di Mountain View ha piantato tende in giardino e pensa alle pareti gonfiabili tra le scrivanie, l'azienda di Satya Nadella ha separato gli ...Il divorzio tra Melinda e Bill Gates vedrà la spartizione di un patrimonio da capogiro, che lei, filantropa di professione, impiegherà ...