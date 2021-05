Israele, sei razzi di Hamas su Gerusalemme: evacuato il Muro del Pianto (Di lunedì 10 maggio 2021) Sei razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso le zone di Gerusalemme. Il braccio militare di Hamas, il movimento islamista palestinese che controlla la Striscia di Gaza, ha... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 10 maggio 2021) Seisono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso le zone di. Il braccio militare di, il movimento islamista palestinese che controlla la Striscia di Gaza, ha...

Ultime Notizie dalla rete : Israele sei Gerusalemme, quella bramosia di possesso che uccide la speranza 'So che sei sofisticato', ha detto. 'Non lo fai da solo'. A un certo punto della conversazione, il ... Siamo stati annessi a Israele, ma non ci è stata data la cittadinanza. 350.000 palestinesi di ...

Gerusalemme brucia! Centinaia di palestinesi feriti ... sarebbero centinaia i feriti, di cui una settantina portati in ospedale, tra loro anche sei ... Sabato centinaia di palestinesi cittadini di Israele hanno raggiunto la città in auto per essere bloccati ...

Israele, sei razzi di Hamas su Gerusalemme: evacuato il Muro del Pianto ilmessaggero.it Israele, sei razzi di Hamas su Gerusalemme: evacuato il Muro del Pianto Sei razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso le zone di Gerusalemme. Il braccio militare di Hamas, il movimento islamista palestinese che controlla la Striscia di Gaza, ...

Unicef: “29 bambini palestinesi feriti durante gli scontri e 8 arrestati” Unicef: "29 bambini palestinesi feriti durante gli scontri e 8 arrestati". Gerusalemme - "Alcuni avevano lesioni alla testa e alla spina dorsale" ...

