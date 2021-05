In Inghilterra ci si potrà tornare ad abbracciare dal 17 Maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) In Inghilterra. Grazie al successo della campagna vaccinale e agli effetti del lockdown dei mesi scorsi l’Inghilterra è pronta ad allentare ulteriormente le misure di contenimento dei contagi: dal 17 Maggio le persone potranno tornare ad abbracciarsi ma “con buon senso e giudizio”, ha raccomandato il premier Boris Johnson. L’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute inglese parla di poco più di duemila nuovi contagi e solo cinque morti a causa del Covid-19: l’epidemia nel Regno Unito sembra ormai sotto controllo grazie non solo alle vaccinazioni, ma anche al lockdown che nei mesi scorsi ha fatto sì che il virus circolasse molto meno. Per questa ragione, in forza di numeri che appaiono incoraggianti, a partire dal 17 Maggio – lunedì prossimo – sarà possibile tornare ad ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) In. Grazie al successo della campagna vaccinale e agli effetti del lockdown dei mesi scorsi l’è pronta ad allentare ulteriormente le misure di contenimento dei contagi: dal 17le persone potrannoad abbracciarsi ma “con buon senso e giudizio”, ha raccomandato il premier Boris Johnson. L’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute inglese parla di poco più di duemila nuovi contagi e solo cinque morti a causa del Covid-19: l’epidemia nel Regno Unito sembra ormai sotto controllo grazie non solo alle vaccinazioni, ma anche al lockdown che nei mesi scorsi ha fatto sì che il virus circolasse molto meno. Per questa ragione, in forza di numeri che appaiono incoraggianti, a partire dal 17– lunedì prossimo – sarà possibilead ...

