Immigrazione | ondata di sbarchi Lampedusa precipita nel caos

(Di lunedì 10 maggio 2021) Venti barche partite, una delle quali intercettate dalla Guardia costiera della Libia mentre tutte le altre sono riuscite ad arrivare a destinazione, ovvero sull’isola di. Dove nel giro di sole 24 ore sono arrivati ben 2.128 migranti, gli ultimi 635 a bordo di quattro imbarcazioni che hanno chiesto aiuto per ore al centralino di soccorso Alarm Phone, come riportato da Repubblica. Con la situazione ormai ampiamenti fuori controllo, l’hub locale al collasso, e con gliche potrebbero non essere ancora finiti. Sulle imbarcazioni arrivate ac’erano soprattutto africani, asiatici, pakistani, siriani. Quasi tutti partiti dalle spiagge della Libia al confine con la Turchia, dove da tempo ormai i trafficanti si muovono aggirando i controlli delle autorità e organizzando viaggi della speranza. Nonostante l’isola ...

In concomitanza con la nuovadi sbarchi sulle coste italiane (sedici nella sola giornata di ieri), il tema migranti ...le responsabilità dell'Europa nella gestione complessiva dell'...una nuovadi sbarchi a Lampedusa in coincidenza con il miglioramento delle condizioni meteo con il surriscaldamento delle relazioni diplomatiche con la Libia rilancia l'emergenza...A Lampedusa, in 24 ore, con gli ultimi arrivi, ci sono stati 20 sbarchi per un totale di 2.128 migranti, tutti trasferiti all'hotspot.Si punta a costituire una cabina di regia per coinvolgere sul tema anche gli altri ministeri competenti per poter lavorare a misure condivise ...