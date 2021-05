Il monito della Figc alla Juve: lasci la Super League o è fuori dalla serie A (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Se al momento dell'iscrizione al nuovo campionato di serie A la Juventus dovesse essere ancora nella SuperLeague, "sarebbe esclusa". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Napoli per un incontro con i dirigenti della territoriale, ai cronisti risponde nettamente a una domanda precisa. "La Juve sarebbe esclusa se non si ritira dalla Superlega - dice - come sapete per nove società c'è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c'è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe fuori. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro". Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Se al momento dell'iscrizione al nuovo campionato diA la Juventus dovesse essere ancora nella, "sarebbe esclusa". Il presidente, Gabriele Gravina, a Napoli per un incontro con i dirigentiterritoriale, ai cronisti risponde nettamente a una domanda precisa. "La Juve sarebbe esclusa se non si ritiralega - dice - come sapete per nove società c'è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c'è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni. Se la società non dovesse accettare il principio, mi dispiace, sarebbe. Io spero però che presto cessi questo braccio di ferro".

