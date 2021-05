I risultati di Serie B, 38ª giornata: delirio Salernitana, è in Serie A. La classifica e tutti i verdetti (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ andato in archivio il campionato di Serie B, grandissime emozioni nell’ultima giornata. E’ grande festa per la Salernitana che ha ottenuto la promozione in Serie A dopo il successo sul campo del Pescara, dopo un primo tempo difficile la squadra di Castori si è scatenata nella ripresa. Sconfitte di Monza e Lecce che hanno perso rispettivamente contro Brescia e Empoli. Venezia e Cittadella si sono divise la posta, completano la griglia playoff Chievo e Brescia, niente da fare per la Spal nonostante il successo contro la Cremonese. In chiave salvezza successo del Pordenone contro il Cosenza, i calabresi sono in Serie C ed i playout non si disputeranno. Nelle altre gare vittoria del Vicenza contro la Reggiana, gol e spettacolo tra Pisa e Entella (3-2), ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ andato in archivio il campionato diB, grandissime emozioni nell’ultima. E’ grande festa per lache ha ottenuto la promozione inA dopo il successo sul campo del Pescara, dopo un primo tempo difficile la squadra di Castori si è scatenata nella ripresa. Sconfitte di Monza e Lecce che hanno perso rispettivamente contro Brescia e Empoli. Venezia e Cittadella si sono divise la posta, completano la griglia playoff Chievo e Brescia, niente da fare per la Spal nonostante il successo contro la Cremonese. In chiave salvezza successo del Pordenone contro il Cosenza, i calabresi sono inC ed i playout non si disputeranno. Nelle altre gare vittoria del Vicenza contro la Reggiana, gol e spettacolo tra Pisa e Entella (3-2), ...

Advertising

SerieA : Termina qui la 35ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ???? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - ZZiliani : Verrà il giorno che un campionato di Serie A finirà senza registrare i “comportamenti aberranti” pro #Juventus di c… - SerieA : È tutto dalla 34ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ???? Scarica l'App ufficiale di Lega… - TuttoSalerno : Serie B, 19^ giornata di ritorno: tutti i risultati finali. Salernitana in Serie A! - Mediagol : Serie B, 38^ giornata: Salernitana in Serie B, Cosenza retrocesso in C. Tutti i risultati -

Ultime Notizie dalla rete : risultati Serie Spezia, devi tornare irriverente Ultima della serie, la batosta casalinga con il Napoli. Per inciso, a mio modesto parere, i ... I risultati arriveranno, basta alzare la testa e affrontare ogni avversario senza paura. ISCRIVITI QUI ...

Juve, la disfatta è colpa della società. Siete d'accordo? Vi risponde G.B. Olivero Nuova puntata di 'zona mista bianconera', un appuntamento dedicato ai tifosi della Juve. Un modo per confrontarsi sui temi di attualità della squadra, per commentare i risultati e le strategie societarie. Ogni volta potrete commentare l'articolo e offrire nuovi spunti di riflessione. G. B. Olivero, giornalista della Gazzetta e curatore di questa rubrica, interverrà ...

Serie A: risultati e classifica. Juventus-Milan 0-3, rossoneri secondi con l'Atalanta QUOTIDIANO NAZIONALE I risultati in Serie B - Monza ai playoff, Cosenza retrocesso in C Svanisce invece il sogno della promozione diretta per il Monza che, per agguantare la seconda piazza aveva bisogno di battere il Brescia e di sperare in un passo falso della Salernitana. I brianzoli ...

Serie B, 19^ giornata di ritorno: tutti i risultati finali. Salernitana in Serie A! Le partite del pomeriggio si sono appena concluse. A seguire trovate tutti i risultati finali con i relativi marcatori. Chievo Verona - Ascoli 3-0 (19', 57' Canotto, ...

Ultima della, la batosta casalinga con il Napoli. Per inciso, a mio modesto parere, i ... Iarriveranno, basta alzare la testa e affrontare ogni avversario senza paura. ISCRIVITI QUI ...Nuova puntata di 'zona mista bianconera', un appuntamento dedicato ai tifosi della Juve. Un modo per confrontarsi sui temi di attualità della squadra, per commentare ie le strategie societarie. Ogni volta potrete commentare l'articolo e offrire nuovi spunti di riflessione. G. B. Olivero, giornalista della Gazzetta e curatore di questa rubrica, interverrà ...Svanisce invece il sogno della promozione diretta per il Monza che, per agguantare la seconda piazza aveva bisogno di battere il Brescia e di sperare in un passo falso della Salernitana. I brianzoli ...Le partite del pomeriggio si sono appena concluse. A seguire trovate tutti i risultati finali con i relativi marcatori. Chievo Verona - Ascoli 3-0 (19', 57' Canotto, ...