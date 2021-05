Gerusalemme | quella bramosia di possesso che uccide la speranza

(Di lunedì 10 maggio 2021) ad dyn Questo è il suo racconto pubblicato da Haaretz e ripreso da Globalist ''Sei civile', ha detto l'interrogatore israeliano, in arabo beffardo. "Inta mathaqaf. Hai delle connessioni. Non pensare ...

globalistIT : Quello che sta accadendo è il trionfo del revisionismo sionista di Zeev Jabotinsky, l’humus culturale e ideologica… - thatgiga : Decine di feriti a #Gerusalemme. Quella è la Terra Promessa. A troppa gente. - giovanni101255 : @Stella82178745 Sono gli stessi che osannavano Gesù all’ingresso di Gerusalemme, poi l’ho condannarono a morte. Son… - simbaissad : già da adesso, le notizie riportano soprattutto i missili lanciati dalla Striscia di Gaza e parlano di 'feriti' gen… - Peplamg13 : La religione è anche quella cosa che succede nelle Moschee a Gerusalemme. -

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme quella

La conquista dei luoghi santi di, avvenuta con la Guerra dei Sei giorni dell'estate 1967, viene rielaborata in una chiave ideologica che da subito aveva preoccupato i due 'eroi' diGuerra: il ministro della Difesa, ...Col pianto nel cuore ma con tanta fiducia nel Signore, ci stringiamo attorno alle spoglie mortali di Luana per accompagnarla alle porte diceleste che è la nostra vera patria. ...Khabib Nurmagomedov è ben aggiornato sugli episodi di violenza e di repressione che stanno avvenendo in Palestina, e ha pubblicato un messaggio di solidarietà sui social media. E’ iniziato tutto pochi ...Secondo i media sono state udite esplosioni da Beit Shemesh a Gerusalemme. La tv pubblica ha mostrato le immagini di palestinesi che al suono delle sirene antimissili - scattate pochi minuti dopo la s ...