(Di lunedì 10 maggio 2021) E’ un Vittorioamaro e caustico sulla magistratura quello che stamattina, sulle colonne di “Libero”, analizza la fase caotica e “scandalosa” che coinvolge le toghe italiane alla luce delle ultime vicende che hanno coinvolto anche Piercamillo. “Siamo nella più totale confusione”, sentenzia, che poi parla dicon il quale, negli anni scorsi, si è trovato più volte ad avere a che fare., un lungo e difficile rapporto “– scrive– è accusato forse ingiustamente di aver combinato un casino. Vedremo quando verrà fatta luce. Devo ammettere che, nonostante tutto, a me questo ex pm è simpatico. Uno che ha detto con enfasi che non esistono innocenti ma soltanto colpevoli che l’hanno fatta franca è un ...

Advertising

SecolodItalia1 : Feltri si scatena su Davigo: “Gli diedi del secchione, mi querelò. Oggi però mi viene da difenderlo…”… -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri scatena

Il Secolo d'Italia

di Paolo Frascatore Sembra essere una liturgia che si ripete annualmente quella chela mente di Vittorionel periodo che va dal 25 aprile al 1° maggio sulle colonne di "Libero". Per la verità i suoi editoriali poco oculati non sono una novità nel panorama del ...Sono convinto anche io che Draghi sbagli a prolungare chiusure troppo rigide e insensate: lo sanno pure i bambini che il virus non sidopo le dieci di sera , ma agisce tutto il giorno e ...Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha pubblicato un curioso messaggio su Romelu Lukaku, le sue parole hanno scatenato gli utenti presenti su Twitter.Per la verità i suoi editoriali poco oculati non sono una novità nel panorama del giornalismo italiano che conta; spesso e volentieri il direttore editoriale di “Libero” cavalca una protesta sociale p ...