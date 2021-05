(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – ERG, tramite la propria holding svedese, ha perfezionato l’acquisizione dal Gruppo BayWa r.e. attivo nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di energia da fonti rinnovabili, dei permessi per la costruzione di undella potenza di 62 MW situato nel Sud della. ll progetto – spiega una nota – prevede l’installazione di 10 turbine Siemens Gamesa da 6.2 MW di ultimissima generazione la cui produzione annua stimata è di circa 210 GWh, pari a quasi 3400 ore equivalenti e a circa 140 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno. L’avvio della costruzione delè previsto entro il primo semestre di quest’anno e l’entrata in esercizio entro la fine del 2022.L’investimento complessivo ammonta a 99 milioni di euro comprensivo sia dei permessi a costruire che dei costi di ...

Advertising

DividendProfit : ERG, acquisisce parco eolico in Svezia ready to build da 62 MW -

Ultime Notizie dalla rete : ERG acquisisce

Borsa Italiana

BayWa r.e supporteràdurante tutta la fase di costruzione fino alla messa in esercizio dell'impianto. "Con questo accordo entriamo in un mercato ad alto potenziale di crescita . Lo facciamo con ......ligurela Black Oils (settore di rete stradale ed extrarete) e viene a sua volta acquisita al 50% dalla Mobil nel 1982. Nel 1999 nasce Opam Oils dalla joint - venture tra Black Oils ed...(Teleborsa) - ERG, tramite la propria holding svedese, ha perfezionato l’acquisizione dal Gruppo BayWa r.e. attivo nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di energia da fonti rinnovabili, d ...Enphase Energy annuncia l’acquisizione di Sofdesk, la cui piattaforma software integrata Solargraf offre avanzati strumenti e servizi digitali, progettati per semplificare e accelerare il processo di ...