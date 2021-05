Covid, Sileri: «Italia in bianco da giugno, saremo come il Regno Unito. Ma attenzione all’aumento dei contagi tra i più giovani» (Di lunedì 10 maggio 2021) Entro due settimane tutte le regioni saranno in zona gialla, il coprifuoco verrà posticipato alle 23 o alle 24, i ristoranti potranno tornare a lavorare anche al chiuso e a metà giugno molte regioni Italiane saranno addirittura in zona bianca. Sono le previsioni del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, affidate a un’intervista a Il Messaggero, che si dice «ottimista sul tema delle nuove riaperture». «Certo – spiega però in un’intervento sul Corriere – il Covid c’è ancora e finché avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi non possiamo abbassare la guardia». Secondo il sottosegretario pentastellato serviranno ancora 2-3 settimane di pazienza, nell’attesa che «si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi ad almeno 30 milioni di Italiani coperti con la ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Entro due settimane tutte le regioni saranno in zona gialla, il coprifuoco verrà posticipato alle 23 o alle 24, i ristoranti potranno tornare a lavorare anche al chiuso e a metàmolte regionine saranno addirittura in zona bianca. Sono le previsioni del sottosegretario alla Salute Pierpaolo, affidate a un’intervista a Il Messaggero, che si dice «ottimista sul tema delle nuove riaperture». «Certo – spiega però in un’intervento sul Corriere – ilc’è ancora e finché avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi non possiamo abbassare la guardia». Secondo il sottosegretario pentastellato serviranno ancora 2-3 settimane di pazienza, nell’attesa che «si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi ad almeno 30 milioni dini coperti con la ...

