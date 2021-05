Covid, Fials a Speranza: dignità per le professioni sociosanitarie in prima linea contro la pandemia (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non possiamo più assistere alla bocciatura di emendamenti che vengono prima approvati dalle commissioni, onde poi essere cassati dalla presidente del Senato: parliamo del riconoscimento dell'area sociosanitaria a oltre 90mila oss, assistenti sociali e sociologi. Una proposta di modifica al Dl Sostegni che delude aspettative più che legittime”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, che ha scritto un lettera sulla questione al ministro della Salute, Roberto Speranza, affinché intervenga con una modifica del DPR 761/79 per dare agli operatori una corretta collocazione e la dignità che ne deriva. Sono circa 86mila gli operatori sociosanitari attivi in Italia sia nel pubblico che nel privato accreditato, con rispettivamente 48mila e 38mila unità, a seguire 5.700 assistenti sociali e 600 sociologi: un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non possiamo più assistere alla bocciatura di emendamenti che vengonoapprovati dalle commissioni, onde poi essere cassati dalla presidente del Senato: parliamo del riconoscimento dell'area sociosanitaria a oltre 90mila oss, assistenti sociali e sociologi. Una proposta di modifica al Dl Sostegni che delude aspettative più che legittime”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della, che ha scritto un lettera sulla questione al ministro della Salute, Roberto, affinché intervenga con una modifica del DPR 761/79 per dare agli operatori una corretta collocazione e lache ne deriva. Sono circa 86mila gli operatori sociosanitari attivi in Italia sia nel pubblico che nel privato accreditato, con rispettivamente 48mila e 38mila unità, a seguire 5.700 assistenti sociali e 600 sociologi: un ...

