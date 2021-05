Coronavirus | in Italia altri 5 080 contagi e 139 morti Terapie intensive | 34 in meno

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 5.080 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.292. Sono invece 198 le vittime in un giorno, in aumento ...

Sono 5.080 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati +8.292). Sale così ad almeno 4.116.287 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall'inizio della pandemia. I decessi sono 198. Effettuati 130mila tamponi, per un tasso di positività al 3,9%.