Clubhouse arriva su Android | aperta la pre-registrazione in Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse arriva

L'attesa, durata più di un anno, è finita: anche gli utenti Android a breve potranno scaricare, che ora è in beta testing per gli utenti mobile di Google ...Clicca per ingrandiresì su Android, manon solo in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia ma anche con delle limitazioni forti che riguardano soprattutto il fatto che ...La società ha riconosciuto, nel suo post che annuncia l’app per Android, che la piattaforma è cresciuta più velocemente del previsto L'attesa, durata più di un anno, è finita: anche gli utenti Android ...La beta di Clubhouse per Android è partita negli Stati Uniti. Gli utenti degli altri Paesi possono pre-registrarsi su Google Play in attesa del lancio globale. Forse è un po’ tardi: i download del soc ...