Cinema: dal 3 giugno 'Maledetta primavera' con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Dopo essere stato presentato in Riflessi alla Festa del Cinema di Roma uscirà nelle sale il 3 giugno il film distribuito da Bim di Elisa Amoruso 'Maledetta primavera' con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Manon Bresch, Federico Ielapi. È il 1989. Nina ha undici anni e una famiglia complicata, il padre e la madre litigano sempre, Lorenzo - suo fratello minore -, quando si arrabbia, diventa un pericolo. Dal centro di Roma si ritrova catapultata in un quartiere di periferia, fatto di palazzoni, ragazzi sui motorini e prati bruciati. Anche la scuola è diversa, non ci sono le maestre ma le suore, non ha neanche un amico. Ma un incontro improvviso stravolge tutto, come una tempesta: ha tredici anni, abita nel ...

