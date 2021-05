Carbone: 'Osimhen micidiale. Voto al Napoli? 8' (Di lunedì 10 maggio 2021) Napoli - " Osimhen è molto funzionale al gioco del Napoli e quando guadagna metri diventa un'arma micidiale negli spazi . E contro squadre che giocano alte come lo Spezia e l'Atalanta - all'andata - è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021)- "è molto funzionale al gioco dele quando guadagna metri diventa un'armanegli spazi . E contro squadre che giocano alte come lo Spezia e l'Atalanta - all'andata - è ...

#BARVxL: 'Jatevenne ricchiun'!' l'urlo di Gattuso al Napoli! ... convulso e liberatorio con l'attaccante nigeriano Victor Osimhen dopo la su seconda marcatura all'...al San Paolo Maradona per 2 reti ad 1 terminando la gara in 10 uomini e proprio con il carbone ...

