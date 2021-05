Calciomercato Serie C, Viterbese: Dal Canto nuovo allenatore (Di lunedì 10 maggio 2021) VITERBO - La Viterbese , attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annnciato "di aver trovato l'accordo con mister Alessandro Dal Canto che assumerà l'incarico di allenatore della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021) VITERBO - La, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annnciato "di aver trovato l'accordo con mister Alessandro Dalche assumerà l'incarico didella ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Viterbese: Dal Canto nuovo allenatore: Il club gialloblù ha annunciato il tecnico per la sta… - fantapiu3 : Fantallenatori pronti per la #SerieA? Eccoci con i nostri consigli fantacalcio sui #portieri da schierare per la 36… - gilnar76 : Salernitana promossa in Serie ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - RinaldiPaolo2 : RT @cmdotcom: #SALERNITANA IN SERIE A DOPO 23 ANNI! Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo e Brescia ai playoff. Fuori la Spal, Cosenza… - calciomercatoit : ?? #SerieB - Tutti i verdetti dell'ultima giornata: dalla #Salernitana al #Cosenza -